Kiev, 'Mosca ha concentrato 710.000 mila militari per offensiva'

ROMA, 17 DIC - La Russia ha aumentato la concentrazione delle sue truppe a circa 710.000 unità per condurre un'operazione offensiva contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, durante la sua partecipazione alla 32ma riunione del Gruppo di contatto sulla difesa dell'Ucraina nel formato Rammstein, come riporta Rbc-Ukraine. "Nonostante le perdite significative, l'esercito russo non sta abbandonando la sua offensiva, sebbene non abbia ottenuto significativi successi operativi", ha affermato Syrsky, riferendosi in particolare alla battaglia intorno a Pokrovsk.

Argomenti
ROMA

