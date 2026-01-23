Giornale di Brescia
Kiev, massiccio attacco russo su Kharkiv, allerta aerea in varie regioni

ROMA, 24 GEN - "Le truppe russe hanno effettuato un altro massiccio attacco con droni sul territorio ucraino. Un drone nemico ha colpito uno dei quartieri di Kharkiv. Inoltre è stata dichiarata l'allerta aerea in diverse regioni". Lo rendono noto l'Aviazione delle forze armate dell'Ucraina, il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ed il governatore regionale, Oleg Synegubov. Le regioni interessate dall'allerta aerea sono Chernihiv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhia, Cherkasy, Zhytomyr e Kyiv.

ROMA

