Kiev, massiccio attacco russo su Kharkiv, allerta aerea in varie regioni (2)

ROMA, 24 GEN - Secondo Ukrinform, nel distretto di Nemyshlyansky una donna è rimasta ferita in seguito a un attacco nemico: la sua casa è stata colpita da uno 'Shahed'. Anche molte case vicine sono state danneggiate". Nella zona industriale, secondo il sindaco, diverse persone sono rimaste ferite. Tutti i servizi competenti stanno lavorando sul campo, ha aggiunto Terekhov che più tardi ha spiegato che le persone ferite sono più di 11.