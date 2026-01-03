Kiev, intesa con i militari Usa su supporto all'esercito e garanzie

ROMA, 03 GEN - Ucraina e Usa hanno concordato un documento militare composto da quattro capitoli. Lo ha reso noto il capo di stato maggiore delle forze armate Andriy Hnatov nell'ambito degli incontri con i consiglieri per la sicurezza nazionale europei e Nato a Kiev. L'intesa riguarda "le modalità di supporto all'Ucraina, alle Forze Armate, come saranno rifornite e modernizzate, e come verrà monitorato il rispetto degli accordi e come si interverrà in caso di inadempimento di tali accordi". Hnatov ha detto che "lo stesso lavoro è in corso con altri partner e una delle sezioni del documento riguarda le attività della Coalizione dei Volenterosi".