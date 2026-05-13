Kiev, 'in corso attacco aereo combinato russo'

ROMA, 13 MAG - L'intelligence militare ucraina avverte che la Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina. "Nella prima ondata dell'attacco - scrive il Gur, ripreso da Ukrainska Pravda - l'aggressore utilizza un numero considerevole di droni d'attacco per sovraccaricare il sistema di difesa aerea ucraino e colpire obiettivi civili. Poi la Russia prevede di utilizzare un numero significativo di missili da crociera lanciati da aerei e navi, nonché missili balistici. Gli obiettivi di Mosca sono le infrastrutture critiche e le imprese energetiche, quelle del complesso militare-industriale e gli edifici governativi".