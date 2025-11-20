Kiev, 'il piano Usa-Russia assurdo e inaccettabile'

ROMA, 20 NOV - La proposta Usa-Russia è "assurda" e inaccettabile: lo hanno detto alti funzionari di Kiev, aggiungendo che il piano, presumibilmente redatto da Dmitriev, stretto alleato di Putin, e dall'inviato speciale di Trump, Witkoff, è una "provocazione" per "disorientare" gli alleati dell'Ucraina. Lo riporta il Guardian. "Non ci sono segnali che il Cremlino sia pronto per negoziati seri. Putin vuole guadagnare tempo per evitare sanzioni Usa", dice Oleksandr Merezhko, presidente della commissione parlamentare per la politica estera. Il viceministro degli Esteri Sergiy Kyslytsya ha definito l'iniziativa irrealistica.