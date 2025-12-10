Kiev ha inviato agli Usa un piano aggiornato per la pace

(ANSA-AFP) - KIEV, 10 DIC - L'Ucraina ha inviato a Washington un piano aggiornato per porre fine alla guerra con la Russia. Lo hanno riferito all'AFP due funzionari ucraini informati sulla questione. Kiev ha "già inviato" la bozza aggiornata agli Stati Uniti, ha detto un alto funzionario in merito al piano, senza fornire dettagli sul suo contenuto. (ANSA-AFP).