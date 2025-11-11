Kiev, grazie a nebbia circa 300 russi penetrati a Pokrovsk
epa12501023 Pilots from the Predator Brigade's unmanned vehicle unit of the Ukrainian Patrol Police in Donetsk assemble a GARA bomber drone on a nighttime strike mission against Russian forces on the Pokrovsk front line, Ukraine, 02 November 2025 (issued 03 November 2025). Russian offensives have intensified in the area in recent weeks. EPA/MARIA SENOVILLA
ROMA, 11 NOV - I russi hanno approfittato delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare della fitta nebbia, per penetrare a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Attualmente ci sono oltre 300 invasori in città. Lo afferma il 7° Corpo d'assalto aviotrasportato, ripreso da Tbc Ukraina. Come spiegato dalle forze aeree d'assalto, negli ultimi giorni le forze russe hanno intensificato gli sforzi per penetrare a Pokrovsk utilizzando veicoli leggeri. "Ciò riduce la nostra capacità di effettuare ricognizioni aeree e di colpire in terreno aperto", ha spiegato il comando.
