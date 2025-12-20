Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, 'droni su un aeroporto militare russo in Crimea, colpiti due caccia'

AA

ROMA, 20 DIC - Il Servizio di sicurezza ucraino Sbu ha dichiarato che l'aeroporto militare russo di Belbek, nella Crimea occupata, è stato attaccato con droni e due caccia Su-27 sono stati colpiti. "Uno degli aerei si trovava sulla pista di rullaggio con munizioni ed era pronto per un volo di combattimento. È stato distrutto", ha rivendicato l'Sbu su Telegram. "Inoltre, è stato confermato che la torre di controllo è stata colpita, il che potrebbe complicare l'organizzazione e il controllo dei voli presso l'aeroporto".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario