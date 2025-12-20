Kiev, 'droni su un aeroporto militare russo in Crimea, colpiti due caccia'
AA
ROMA, 20 DIC - Il Servizio di sicurezza ucraino Sbu ha dichiarato che l'aeroporto militare russo di Belbek, nella Crimea occupata, è stato attaccato con droni e due caccia Su-27 sono stati colpiti. "Uno degli aerei si trovava sulla pista di rullaggio con munizioni ed era pronto per un volo di combattimento. È stato distrutto", ha rivendicato l'Sbu su Telegram. "Inoltre, è stato confermato che la torre di controllo è stata colpita, il che potrebbe complicare l'organizzazione e il controllo dei voli presso l'aeroporto".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Argomenti