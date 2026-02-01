Giornale di Brescia
Kiev, 'droni russi su reparto maternità a Zaporizhzhia, sei feriti'

ROMA, 01 FEB - Un'esplosione è stata udita a Zaporizhzhia durante un raid aereo. L'esercito russo ha colpito la città con un drone centrando in particolare il reparto maternità di un ospedale. Lo scrive su Telegram il capo dell'amministrazione regionale Ivan Fedorov, riferisce Ukrinform. "I russi hanno colpito un ospedale ostetrico a Zaporizhzhia. Due persone sono già rimaste ferite", ha scritto. Successivamente, Fedorov ha riferito che il numero dei feriti dell'attacco è salito a sei. "Tra questi ci sono donne che erano sottoposte a visita medica proprio al momento dell'attacco", ha scritto su Telegram la segretaria del Consiglio comunale di Zaporizhzhia, Regina Kharchenko .

