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Kiev, 'droni russi colpiscono il centro di Leopoli, danni a sito Unesco'

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ROMA, 24 MAR - Le forze russe hanno colpito il centro di Leopoli con droni, danneggiando un sito patrimonio dell'Unesco. Lo riporta Rbc-Ucraina, citando il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy e il capo dell'amministrazione regionale, Maksym Kozytsky. "C'è stato un attacco nella parte centrale della città. Secondo le prime informazioni, un sito patrimonio dell'Unesco è stato danneggiato", si legge nella dichiarazione di Kozytsky, aggiungendo che almeno due persone erano rimaste gravemente ferite. Sadovy ha osservato che a seguito dell'attacco, almeno due edifici residenziali sono stati danneggiati.

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