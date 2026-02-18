Kiev dopo i colloqui, 'trattative sostanziali, ci sono stati progressi'

ROMA, 18 FEB - Rustem Umerov, capo della delegazione ucraina a Ginevra, ha dichiarato che le trattative, appena concluse nella città svizzera, sono state "sostanziali e che sono state chiarite diverse questioni". Umerov ha aggiunto che ci sono stati progressi e che l'obiettivo dell'Ucraina rimane una pace giusta e sostenibile.