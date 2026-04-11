Kiev denuncia, '469 violazioni della tregua pasquale al fronte'

KYIV, 11 APR - L'esercito ucraino ha affermato in serata che le forze russe hanno violato la tregua di Pasqua al fronte per ben 469 volte. "Dopo le 16 ora locale (le 15 in Italia), sono state registrate 469 violazioni del cessate il fuoco, ovvero: 22 assalti nemici, 153 bombardamenti, 19 attacchi con droni ('Lancet') e 275 attacchi con droni Fpv", ha dichiarato lo Stato Maggiore ucraino in un rapporto pubblicato su Facebook.