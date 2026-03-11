Giornale di Brescia
Kiev, 'delegazione ungherese arrivata in Ucraina non ha status ufficiale'

KIEV, 11 MAR - Kiev ha rifiutato di riconoscere lo "status ufficiale" di una delegazione ungherese arrivata in Ucraina, insieme a rappresentanti slovacchi, per "stabilire un dialogo" sulla riattivazione di un oleodotto, oggetto di una situazione di stallo tra con Budapest. "Sul territorio ucraino, questo gruppo non ha uno status ufficiale e non sono previsti incontri ufficiali, quindi è certamente scorretto chiamarli 'delegazione'", ha dichiarato ai giornalisti il ;;portavoce del ministero degli Esteri ucraino Georgiy Tykhy.

