Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kiev, dal 2022 la Russia ha perso oltre 1 milione di soldati

AA

ROMA, 01 DIC - Le perdite totali in combattimento delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 1° dicembre 2025 ammontano a circa 1.173.920 uomini, di cui 1.060 persi nell'ultimo giorno. Ukrinform riporta questo dato citando un post dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina su Facebook. Come riportato da Ukrinform, alle 22:00 del 30 novembre, si sono verificati 155 scontri tra le Forze Armate ucraine e gli invasori russi lungo la linea del fronte, di cui oltre un terzo nel settore di Pokrovsk.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario