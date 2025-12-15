Giornale di Brescia
Kiev, con Usa colloqui produttivi, puntiamo ad accordo entro fine giornata

ROMA, 15 DIC - "Negli ultimi due giorni i negoziati tra Ucraina e Usa sono stati costruttivi e produttivi, con progressi concreti. Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata". Lo scrive su X il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov invitando a "non lasciarsi ingannare da voci e provocazioni" che circolano "sui media con speculazioni anonime".

Argomenti
ROMA

