Kiev, colpita dai russi infrastruttura critica nell'Ucraina occidentale

ROMA, 26 DIC - Le forze russe hanno attaccato un'infrastruttura critica nella regione di Volinia, nell'Ucraina occidentale. L'attacco è avvenuto in serata, mentre nella regione erano in funzione le sirene antiaeree. Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando un politico locale. Intanto è stato diramato un allarme aereo nelle regioni meridionali dell'Ucraina a causa dei missili da crociera Kalibr. Si tratta delle regioni di Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk.

Argomenti
ROMA

