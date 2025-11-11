Kiev, ci siamo ritirati da 5 insediamenti a Zaporizhzhia
epa12505134 A handout picture made available by the press service of the 65th Separate Mechanised Brigade of Ukrainian Armed Forces shows the recruits of the 65th Separate Mechanised Brigade working with the Belgian 7.62 mm FN MAG machine gun during their training in an undisclosed place in the Zaporizhzhia region, Ukraine, 05 November 2025, amid the ongoing Russian invasion. Russian troops entered Ukrainian territory on 24 February 2022, starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ROMA, 11 NOV - Le forze ucraine di difesa del sud annunciano di essersi ritirati dalle posizioni vicine a 5 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe, della maggiore esposizione al fuoco e per salvaguardare la vita del personale. Lo riportano i media ucraini. "A Zaporizhzhia, sono in corso intensi combattimenti da diversi giorni consecutivi. Negli ultimi giorni, sono stati registrati fino a un centinaio di scontri". Le forze ucraine si sono ritirate dalle posizioni vicine a Novouspenivske, Novye, Okhotnyche, Uspenivka, Novomykolaivka.
