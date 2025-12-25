Giornale di Brescia
Kiev, 'almeno un morto e 10 feriti in un raid russo a Chernihiv'

ROMA, 25 DIC - "Una donna di 80 anni è morta oggi a Chernihiv", città dell'Ucraina settentrionale, "a seguito dell'impatto di un drone russo su un edificio di cinque piani. Dieci persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini". Lo scrive Ukrinform citando la polizia nazionale. "È stato allestito un rifugio vicino al luogo dell'attacco nemico, dove i residenti locali possono riscaldarsi. Gli agenti stanno raccogliendo segnalazioni sui danni alle proprietà", si legge nel rapporto. Squadre investigative della polizia, esperti forensi e tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto.

