Kiev, 'almeno 7 morti in un raid delle truppe russe nel Donetsk'
AA
ROMA, 04 FEB - Il governatore della regione ucraina di Donetsk afferma che "sette persone" sono morte e "otto sono rimaste ferite" in un attacco delle truppe russe su Druzhkivka: lo scrive la testata online Ukrainska Pravda. Secondo l'Afp, il governatore, Vadim Filashkin, accusa i militari russi di aver colpito un mercato "con bombe a grappolo".
