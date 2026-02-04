Giornale di Brescia
Kiev, 'almeno 7 morti in un raid delle truppe russe nel Donetsk'

ROMA, 04 FEB - Il governatore della regione ucraina di Donetsk afferma che "sette persone" sono morte e "otto sono rimaste ferite" in un attacco delle truppe russe su Druzhkivka: lo scrive la testata online Ukrainska Pravda. Secondo l'Afp, il governatore, Vadim Filashkin, accusa i militari russi di aver colpito un mercato "con bombe a grappolo".

ROMA

