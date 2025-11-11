Kiev, al buio stamattina gli abitanti di 3 regioni ucraine

ROMA, 11 NOV - In seguito ai raid russi agli energetici in diverse regioni, questa mattina gli abitanti delle regioni di Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Odessa sono rimasti senza elettricità. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Ukrenergo. Gli operatori del settore energetico stanno facendo tutto il possibile per riparare il danno il prima possibile e ripristinare l'energia elettrica per tutti i consumatori. Si prevedono interruzioni programmate nel corso della giornata.