Kiev, al buio stamattina gli abitanti di 3 regioni ucraine
epa12516806 A darkened residential area is seen during a power outage in Kyiv, Ukraine, 10 November 2025 amid the ongoing Russian invasion. The main target of the Russian shelling of Ukraine on 08 November was the gas and electric infrastructure. Due to problems with the power supply, most Ukrainian regions are facing a hard electricity cut-off for more than ten to twelve hours per day. EPA/SERGEY DOLZHENKO 101104
ROMA, 11 NOV - In seguito ai raid russi agli energetici in diverse regioni, questa mattina gli abitanti delle regioni di Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Odessa sono rimasti senza elettricità. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Ukrenergo. Gli operatori del settore energetico stanno facendo tutto il possibile per riparare il danno il prima possibile e ripristinare l'energia elettrica per tutti i consumatori. Si prevedono interruzioni programmate nel corso della giornata.
