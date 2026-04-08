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Italia e Estero

Kiev, adesso Usa riportino attenzione sulla guerra in Ucraina

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ROMA, 08 APR - L'Ucraina esorta adesso gli stati Uniti, dopo il cessate il fuoco con l'Iran, a riportare l'attenzione sulla guerra in Ucraina. "Accogliamo con favore l'accordo tra il presidente Trump e il regime iraniano per sbloccare lo stretto di Hormuz e cessare il fuoco, così come gli sforzi di mediazione del Pakistan. La risolutezza americana funziona. Riteniamo che sia giunto il momento di una risolutezza sufficiente a costringere Mosca a cessare il fuoco e a porre fine alla guerra contro l'Ucraina", ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga.

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