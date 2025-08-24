Kiev, 'abbiamo riconquistato tre villaggi nel Donetsk'
epa12255492 A handout photo made available by the press service of the 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces on 23 July 2025 shows servicemen of the 24th Mechanized Brigade named after King Danylo fire a 122mm howitzer 2S1 outskirts of Chasiv Yar in Donetsk region, Ukraine, 22 July 2025, amid the ongoing Russian invasion. EPA/Press service of the 24th Mechanized brigade HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KIEV, 24 AGO - Il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato che le truppe di Kiev hanno riconquistato tre villaggi nella regione di Donetsk, caduti sotto il controllo russo. "Le nostre truppe hanno contrattaccato con successo e liberato dal nemico i villaggi di Mykhailivka, Zeleny Hay (già rivendicato ieri dall'esercito di Kiev, ndr) e Volodymyrivka nella regione di Donetsk", ha dichiarato Syrsky sui social media.
