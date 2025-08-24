Kiev, 'abbiamo riconquistato tre villaggi nel Donetsk'

KIEV, 24 AGO - Il comandante in capo ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato che le truppe di Kiev hanno riconquistato tre villaggi nella regione di Donetsk, caduti sotto il controllo russo. "Le nostre truppe hanno contrattaccato con successo e liberato dal nemico i villaggi di Mykhailivka, Zeleny Hay (già rivendicato ieri dall'esercito di Kiev, ndr) e Volodymyrivka nella regione di Donetsk", ha dichiarato Syrsky sui social media.