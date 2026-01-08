Kiev, a Dnipropetrovsk più di un milione di famiglie senza acqua e luce
ROMA, 08 GEN - Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese, ha dichiarato Oleksii Kuleba, vice premier e ministro dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, in messaggi sui social media. "I lavori di riparazione sono in corso" ha affermato.
