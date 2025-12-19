Kiev, 7 morti in bombardamento russo sulla regione di Odessa

KIEV, 19 DIC - Un attacco missilistico russo ha ucciso almeno sette persone nella regione ucraina di Odessa: lo ha annunciato il governatore dell'oblast, Oleg Kiper, sui social media. "Il nemico ha colpito le infrastrutture portuali della regione di Odessa", sul Mar nero, e ci sono "sette morti e quindici feriti", ha precisato il governatore.