Kiev, '3 regioni senza elettricità dopo raid russi'

ROMA, 23 DIC - I bombardamenti russi hanno lasciato tre regioni quasi completamente senza elettricità. Lo afferma il ministero dell'Energia ucraino, ripreso da Rbc. "Questa notte e questa mattina, il nemico ha lanciato un altro massiccio attacco alla rete elettrica ucraina, il nono dall'inizio dell'anno. Di conseguenza, i consumatori nelle regioni di Rivne, Ternopil e Khmelnytskyi erano quasi completamente senza elettricità", ha osservato il Ministero dell'Energia. Nella regione di Odessa, sono in corso interventi per porre rimedio a diversi gravi danni alle infrastrutture energetiche della regione, che hanno lasciato un numero significativo di persone senza elettricità.

