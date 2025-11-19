Giornale di Brescia
Kiev, 12 i morti a Ternopil ma numero destinato a salire

ROMA, 19 NOV - Nell'attacco russo a Ternopil' nelle prime ore del mattino, continua a salire il numero delle vittime, diventato di 12 morti e 40 feriti, tra cui 12 bambini. Lo afferma il sindaco di Ternopil, Serhiy Nadal, come riportano i media ucraini. "Ternopil è stata sottoposta a un attacco combinato con missili e razzi Shahed. Un impianto industriale è stato colpito, ma anche due edifici residenziali sono stati colpiti direttamente. Uno di essi conteneva 104 appartamenti, l'altro 51", ha detto Nadal. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso con persone ancora salvate dall'incendio, dagli scantinati e dai tetti.

ROMA

