Khamenei, 'Trump ha mani sporche di sangue degli iraniani'

ROMA, 09 GEN - La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha accusato gli iraniani che protestano da 12 giorni di volere compiacere Donald Trump e ha affermato che il presidente statunitense verrà abbattuto. "Trump dovrebbe sapere che i tiranni mondiali come il Faraone, Nimrod, Reza Shah e Mohammad Reza (l'ultimo scià di Persia) sono stati abbattuti al culmine della loro arroganza. Anche lui sarà abbattuto", ha detto Khamenei in un discorso trasmesso dalla tv di Stato. "Le sue mani sono sporche del sangue degli iraniani", ha detto Khamenei, accusando Trump di avere ordinato gli attacchi durante la guerra dei 12 giorni tra Israele e Iran in giugno.