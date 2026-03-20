Khamenei nega i raid su Turchia e Oman, 'è un piano di Israele'

ISTANBUL, 20 MAR - La Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha negato che la Repubblica islamica abbia attaccato la Turchia e l'Oman, sostenendo che si tratti di un "piano" di Israele. "Vorrei ricordarvi che gli attacchi contro la Turchia e l'Oman - entrambi Paesi che hanno buone relazioni con noi - contro alcuni punti in questi Paesi non sono stati portati avanti in alcun modo dalle Forze armate della Repubblica islamica o da altre forze del fronte della resistenza", ha affermato Khamenei in un messaggio a lui attribuito da Fars, aggiungendo che si tratta di "un piano che il nemico sionista mette in atto" per seminare discordia tra i vicini.