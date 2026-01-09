Khamenei, 'la Repubblica islamica non cederà'

ISTANBUL, 09 GEN - La Repubblica Islamica "non cederà di fronte ai sabotatori". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, in un discorso trasmesso dalla tv di Stato, facendo riferimento alle proteste in corso da 12 giorni in varie città del Paese. "Tutti dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica è salita al potere con il sangue di centinaia di migliaia di persone onorevoli e non cederà di fronte ai sabotatori", ha detto Khamenei, riferisce il portale con sede a Londra 'Iran International', parlando anche di elementi sostenuti dall'estero che cercano di destabilizzare il Paese.