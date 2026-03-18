Khamenei, 'i criminali assassini pagheranno per il sangue di Larijani'

ROMA, 18 MAR - "L'assassinio" di Ali Larijani "dimostra la sua importanza e l'odio che i nemici dell'Islam nutrono nei suoi confronti. Gli anti-islamisti devono comprendere che versare questo sangue ai piedi dell'albero del sistema islamico non fa che rafforzarlo. E naturalmente, ogni sangue ha un prezzo che i criminali assassini dei martiri dovranno presto pagare". Lo ha dichiarato la Guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei in un messaggio di condoglianze per l'uccisione di Ali Larijani, secondo quanto riportato da Tasnim. Khamenei ha descritto Larijani come "una figura di spicco" nella Repubblica islamica.