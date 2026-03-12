Giornale di Brescia
Kenya, cittadino cinese arrestato per contrabbando di formiche

NAIROBI, 12 MAR - Un cittadino cinese è stato arrestato all'aeroporto di Nairobi, in Kenya, con l'accusa di aver tentato di contrabbandare oltre 2 mila formiche fuori dal Paese. Zhang Kequn è stato intercettato durante un controllo di sicurezza all'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta, dopo che le autorità hanno scoperto un grosso carico di formiche "regine" vive nel suo bagaglio diretto in Cina. L'uomo non ha ancora risposto all'accusa, ma secondo gli inquirenti sarebbe collegato a una rete di traffico di formiche smantellata in Kenya lo scorso anno. Le formiche sono protette dai trattati internazionali sulla biodiversità e il loro commercio è altamente regolamentato. L'anno scorso, il Kenya Wildlife Service (Kws) ha segnalato una crescente domanda di formiche da giardino, scientificamente note come Messor cephalotes, in Europa e in Asia, dove i collezionisti le allevano come animali domestici. Lo scorso maggio, un tribunale keniano ha condannato 4 uomini, due belgi, un vietnamita e un keniano, a un anno di carcere per aver tentato di contrabbandare migliaia di formiche regine vive fuori dal Paese, in un caso senza precedenti.

