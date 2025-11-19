'Kellogg intende lasciare l'amministrazione Usa a gennaio'

WASHINGTON, 19 NOV - L'inviato speciale Usa per l'Ucraina Keith Kellogg ha detto ai suoi collaboratori di avere intenzione di lasciare l'amministrazione a gennaio: lo riferisce la Reuters sul suo sito, citando quattro fonti. La sua partenza rappresenterebbe la perdita di un importante sostenitore di Kiev all'interno del governo americano. La designazione di inviato speciale presidenziale è temporanea e, in teoria, tali inviati devono essere confermati dal Senato per rimanere in carica oltre i 360 giorni. Kellogg ha indicato che gennaio sarebbe un momento naturale per lasciare, alla luce della legislazione vigente, secondo le fonti.