Kellogg a Kiev per celebrare anniversario indipendenza Ucraina
epa11910470 Ukrainian President Volodymyr Zelensky (L) welcomes US Special Presidential Envoy for Russia and Ukraine Keith Kellogg (R) prior to their meeting in Kyiv, Ukraine, 20 February 2025. Keith Kellogg arrived in Ukraine to meet with senior Ukrainian officials amid the ongoing Russian invasion. EPA/SERGEY DOLZHENKO
ROMA, 23 AGO - L'inviato speciale di Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg, è atteso per oggi a Kiev, dove è prevista la sua partecipazione a una serie di cerimonie dedicate al 34/o anniversario dell'Indipendenza dell'Ucraina. Lo riferisce la Reuters citata da Rbc Ukraine. "Discuterà anche dell'intensa attività diplomatica di questa settimana con i leader", aggiunge.
