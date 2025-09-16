Giornale di Brescia
Katz: se Gaza city cade, cadrà anche Hamas

epa11712902 Israeli outgoing Foreign Minister and new Defense Minister Israel Katz speaks during the Ministerial change ceremony at the Ministry of Foreign Affairs in Jerusalem, 10 November 2024. The Israeli prime minister appointed Israel Katz to the post of Defense Minister and Gideon Saar as new Foreign Minister after firing Yoav Gallant on 05 November. EPA/ABIR SULTAN
AA

TEL AVIV, 16 SET - "Vogliamo prendere il controllo di Gaza City perché oggi è il principale simbolo di governo di Hamas. Oggi, se Gaza city cade... cadranno loro". Lo ha detto il ministro Israel Katz durante una visita al quartier generale della 162esima divisione, attualmente operativa nella città di Gaza. "Da Hamas vogliamo solo due cose, che non ci concederà volontariamente: la liberazione di tutti gli ostaggi e il disarmo completo. Quanto più sarà intensa l'offensiva, tanto più Hamas sarà sconfitto direttamente, e allo stesso tempo si creerà una leva più forte per il rilascio degli ostaggi", ha dichiarato. Katz ha affermato che i "fratelli assassini Sinwar", Yahya e Muhammad, che guidavano il gruppo terroristico nella Striscia prima di essere uccisi dall'Idf, "hanno rovinato Gaza. Se Izz al-Din Haddad continua così, distruggerà Gaza. Pagheranno il prezzo e Gaza sarà distrutta", ha aggiunto.

