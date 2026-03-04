Giornale di Brescia
Katz, 'qualsiasi successore Khamenei è nostro bersaglio, non importa chi sia'

AA

ROMA, 04 MAR - Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz afferma che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei è un "bersaglio inequivocabile da eliminare". Lo scrive Times of Israel. "Qualsiasi leader nominato dal regime terroristico iraniano per continuare a guidare il piano per distruggere Israele, minacciare gli Stati Uniti, il mondo libero e i paesi della regione e opprimere il popolo iraniano, sarà un bersaglio inequivocabile da eliminare", afferma Katz. "Non importa come si chiami o dove si nasconda", afferma. Continueremo ad agire con tutte le nostre forze, insieme ai nostri partner americani, per smantellare le capacità del regime e creare le condizioni affinché il popolo iraniano possa rovesciarlo e sostituirlo", aggiunge Katz.

