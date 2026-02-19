Giornale di Brescia
Italia e Estero

Katz, 'l'Idf resterà nella zona di sicurezza a Gaza per sempre'

AA

TEL AVIV, 19 FEB - "L'Idf resterà nella zona di sicurezza a Gaza per sempre": lo ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz parlando alla cerimonia di fine corso ufficiali. "Abbiamo decapitato la leadership dell'organizzazione terroristica degli Houthi in Yemen e rimosso le minacce di distruzione contro lo Stato di Israele nell'operazione in Iran. Non permetteremo minacce di annientamento contro Israele nemmeno in futuro, e agiremo contro ogni minaccia, vicina o lontana". "Dico a tutti i nostri nemici: non mettete alla prova né noi né la nostra determinazione", ha aggiunto.

TEL AVIV

