Katz, 'la guerra con l'Iran si intensifica, verso la fase decisiva'

TEL AVIV, 14 MAR - "La battaglia contro l'Iran si sta intensificando e stiamo entrando nella fase decisiva che continuerà finché sarà necessario. Solo il popolo iraniano può porre fine a tutto questo con una lotta determinata, fino al rovesciamento del regime terroristico". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, come riferisce Ynet. "Mi congratulo con il presidente Trump per il duro colpo inferto ieri sera dall'esercito Usa all'isola petrolifera iraniana: questa è la risposta appropriata ai campi minati nello Stretto di Hormuz e ai tentativi di ricatto del regime terroristico iraniano", ha aggiunto.