Katz, Hezbollah disarmi entro l'anno o interverremo con la forza

TEL AVIV, 26 NOV - L'esercito israeliano interverrà "con forza" in Libano se Hezbollah non sarà disarmato "entro la fine dell'anno". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz alla Commissione Esteri e Difesa della Knesset, citato dai media israeliani e libanesi. "Non credo che Hezbollah si disarmerà volontariamente entro la fine dell'anno come chiesto dagli Stati Uniti. Non vedo che questo sta accadendo. Se non si disarmeranno, non ci sarà altra scelta che intervenire di nuovo con forza in Libano", ha detto Katz.

TEL AVIV

