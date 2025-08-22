Giornale di Brescia
Katz, distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi

epa11706796 Israeli outgoing Foreign Minister Israel Katz waits prior to his meeting with his French counterpart at the foreign minister's office in Jerusalem, 07 November 2024. The Israeli prime minister appointed Israel Katz to the post of defense minister after firing Yoav Gallant on 05 November. Katz was scheduled to take office as defense chief later in the day on 07 November. EPA/ABIR SULTAN
AA

GERUSALEMME, 22 AGO - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso di distruggere Gaza City se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti nel territorio e porre fine alla guerra alle condizioni di Israele. "Presto, le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha scritto il ministro sui social media. "Se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun", già rase al suolo, ha aggiunto.

GERUSALEMME

