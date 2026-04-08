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Katz, attacco a sorpresa contro centinaia di membri di Hezbollah

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ROMA, 08 APR - "Le Forze di Difesa Israeliane hanno effettuato un attacco a sorpresa contro centinaia di terroristi di Hezbollah nei centri di comando in tutto il Libano. Questo è il colpo concentrato più duro che Hezbollah abbia subito dall'Operazione Beepers". Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, riferendosi all'operazione del 2024 che utilizzò cercapersone esplosivi. Lo riporta il Times of Israel. Katz ha aggiunto che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, era stato avvertito che "Hezbollah avrebbe pagato un prezzo molto alto per aver attaccato Israele e che anche per lui arriverà il momento di pagare".

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