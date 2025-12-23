Giornale di Brescia
Katz, 'al momento opportuno reinsedieremo il nord di Gaza'

ROMA, 23 DIC - Contraddicendo le ripetute affermazioni del Primo Ministro Benjamin Netanyahu secondo cui Israele non ha intenzione di reinsediare Gaza il ministro della Difesa Israel Katz dice ai leader degli insediamenti: "Con l'aiuto di Dio, quando verrà il momento, istituiremo anche... gruppi di pionieri nel nord di Gaza, al posto degli insediamenti che sono stati evacuati". "Lo faremo nel modo giusto e al momento opportuno", ha affermato Katz durante un incontro per celebrare la costruzione di 1.200 nuove case ebraiche nell'insediamento di Beit El in Cisgiordania. Lo riportano i media israeliani.

ROMA

