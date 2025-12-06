Kallas, 'Usa sono ancora il nostro maggiore alleato'

(ANSA-AFP) - DOHA, 06 DIC - L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ha affermato oggi che gli Usa sono ancora il principale alleato dell'Europa, dopo la nuova Strategia di Sicurezza Nazionale statunitense critica verso le istituzioni europee. "Certo, ci sono molte critiche, ma credo che alcune siano anche vere", ha dichiarato Kallas al Doha Forum, in risposta a una domanda sulla strategia statunitense. "Gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato. Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi argomenti, ma credo che il principio generale sia ancora valido. Siamo i più grandi alleati e dovremmo restare uniti". (ANSA-AFP).