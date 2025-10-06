Kallas, Ue vuole far parte dell'organo di transizione Gaza

(ANSA-AFP) - KUWAIT CITY, 06 OTT - L'Unione Europea vuole svolgere un ruolo nel piano di pace di Donald Trump e far parte del nuovo organismo internazionale di transizione previsto per Gaza, ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, durante una visita in Kuwait. "Crediamo che l'Europa abbia un ruolo importante e che dovremmo farne parte", ha affermato in risposta alla domanda di un giornalista sulla possibile partecipazione dell'Ue al "Comitato per la Pace" menzionato nel piano del presidente degli Stati Uniti. (ANSA-AFP).