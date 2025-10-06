Giornale di Brescia
Kallas, Ue vuole far parte dell'organo di transizione Gaza

epa12390770 EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas speaks during a press conference with Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira (not pictured) at the Itamaraty Palace in Brasilia, Brazil, 19 September 2025. The visit focuses on the relaunch of the EU-Brazil strategic partnership and the adoption of the EU-Mercosur agreement. EPA/ANDRE BORGES
(ANSA-AFP) - KUWAIT CITY, 06 OTT - L'Unione Europea vuole svolgere un ruolo nel piano di pace di Donald Trump e far parte del nuovo organismo internazionale di transizione previsto per Gaza, ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, durante una visita in Kuwait. "Crediamo che l'Europa abbia un ruolo importante e che dovremmo farne parte", ha affermato in risposta alla domanda di un giornalista sulla possibile partecipazione dell'Ue al "Comitato per la Pace" menzionato nel piano del presidente degli Stati Uniti. (ANSA-AFP).

