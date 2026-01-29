Kallas, Ue verso inserimento delle Guardie iraniane in lista terroristi

Giornale di Brescia
(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 29 GEN - I ministri degli Esteri dell'Ue dovrebbero concordare di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella "lista dei terroristi" dell'Unione, dopo la sanguinosa repressione delle proteste di massa. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue. "Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come un terrorista", ha dichiarato ai giornalisti la diplomatica di alto rango Kaja Kallas prima della riunione dei ministri a Bruxelles. (ANSA-AFP).

