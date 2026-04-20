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Italia e Estero

Kallas, 'stop totale accordo Ue-Israele? Prima valutare altre misure'

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BRUXELLES, 20 APR - "I Paesi membri hanno messo sul tavolo la sospensione" totale "dell'accordo di associazione tra l'Ue e Israele, che richiede l'unanimità. Allo stesso tempo, abbiamo già altre misure sul tavolo, alcune di queste richiedono la maggioranza qualificata. Prima bisogna valutare se sia possibile procedere in questa direzione per esercitare pressione su Israele". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, al termine della doppia riunione sulla soluzione dei due Stati a Bruxelles, alla vigilia del confronto dei ministri degli Esteri europei a Lussemburgo.

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