Kallas, 'sollevata dal fatto che tutti, incluso Trump, stiano bene, '

BRUXELLES, 26 APR - "Sono sollevata dal fatto che tutti i presenti, compreso il presidente Trump, stiano bene dopo la sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. La violenza politica non ha posto in una democrazia. Un evento pensato per rendere omaggio alla libertà di stampa non dovrebbe mai trasformarsi in un luogo di paura. Auguro all'agente ferito una pronta guarigione." Lo scrive su X l'Alta Rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.