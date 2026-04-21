Kallas, 'sia prolungata la tregua in Iran fino a soluzione diplomatica'

BRUXELLES, 21 APR - "Non stiamo a guardare da lontano. Stiamo collaborando attivamente con i partner regionali perché condividiamo esattamente le stesse preoccupazioni. Loro conoscono l'Iran meglio di chiunque altro. E questo per rafforzare la posizione dei negoziatori al tavolo delle trattative. Certo, il cessate il fuoco è molto fragile ma la diplomazia deve avere una possibilità. Spero quindi che il cessate il fuoco venga prorogato fino a quando non si troverà una soluzione diplomatica". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in Lussemburgo.