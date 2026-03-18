Kallas sente Araghchi, 'sicurezza di Hormuz priorità Ue'

BRUXELLES, 18 MAR - L'Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha parlato questa mattina con il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi dell'impatto della guerra sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. E' quanto si apprende da fonti Ue. Kallas ha sottolineato che il libero transito attraverso questa via navigabile è una priorità per l'Europa. Ha esortato l'Iran a cessare ogni attacco alle infrastrutture critiche della regione e ha sottolineato che l'Ue sostiene l'allentamento delle tensioni e una soluzione diplomatica al conflitto. La conversazione, si precisa, ha avuto luogo prima dell'esecuzione di un cittadino europeo detenuto dal regime, che Kallas condanna con la massima fermezza.