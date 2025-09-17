Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Kallas, 'sanzioni a ministri israeliani estremisti e Hamas'

epa12363800 European High Representative for Foreign and Security Policy Kaja Kallas speaks during a debate on 'EU action to ensure security guarantees and just peace for Ukraine' at the European Parliament in Strasbourg, France, 09 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. EPA/RONALD WITTEK
epa12363800 European High Representative for Foreign and Security Policy Kaja Kallas speaks during a debate on 'EU action to ensure security guarantees and just peace for Ukraine' at the European Parliament in Strasbourg, France, 09 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. EPA/RONALD WITTEK
AA

BRUXELLES, 17 SET - "Oggi al Collegio dei Commissari abbiamo discusso della situazione a Gaza, l'operazione a Gaza City rappresenta un'escalation della guerra, oggi presentiamo un robusto pacchetto di sanzioni: l'obiettivo non è punire Israele ma migliorare la situazione a Gaza, tutti gli Stati membri sono d'accordo nel dire che la situazione umanitaria è intollerabile". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in conferenza stampa, precisando che "oltre ai ministri israeliani estremisti" nel pacchetto - che deve essere approvato all'unanimità - "ci sono altri membri di Hamas e coloni violenti". La proposta inoltre include misure sul commercio

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario